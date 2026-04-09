Valle d’Aosta Firmino Therisod guida i giovani sindaci di ANCI

Mercoledì, nella Valle d'Aosta, Firmino Therisod ha assunto la guida dei giovani sindaci aderenti ad ANCI. La nomina segna un passaggio ufficiale nel rappresentare i primi cittadini più giovani della regione, con Therisod che prende il posto di chi lo ha preceduto. L'investitura si è svolta in un contesto formale, con la presenza di membri dell'associazione e rappresentanti istituzionali.

Il volto della rappresentanza giovanile dei comuni valdostani cambia ufficialmente pelle. Mercoledì 8 aprile, durante l’assemblea congressuale tenutasi presso la sede del CELVA, i sindaci e gli amministratori sotto i 35 anni hanno scelto Firmino Therisod come nuovo Coordinatore regionale di ANCI Giovani Vd’A. Il sindaco di Rhêmes-Notre-Dame ha ottenuto il mandato con un consenso di 49 voti, succedendo nel ruolo ad Alexandre Bertolin, che ricopriva la carica come sindaco di Arnad. La dinamica del voto e il rinnovamento degli organi. L’incontro assembleare è stato indetto seguendo le nuove disposizioni del regolamento interno, una necessità emersa in seguito alla conclusione delle recenti consultazioni elettorali comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta, Firmino Therisod guida i giovani sindaci di ANCI Leggi anche: Terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d’Aosta: scossa avvertita in serata Leggi anche: Impressionante soffio di valanga in Val Veny (Valle d'Aosta)