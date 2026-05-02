Tempo di lettura: 4 minuti L’agricoltura del futuro pensata da Coldiretti. Questo il filo conduttore dei momenti di approfondimento sul lavoro agricolo organizzati nella fortunata edizione di “Salerno in Flora, il Villaggio Coldiretti” che in questi giorni ha attirato migliaia di visitatori al Parco Pinocchio. Temi scottanti sui quali fare chiarezza, dopo aver passeggiato fra i coloratissimi sentieri profumati con le meraviglie proposte dai floricoltori della Campania, assaggiato le prelibatezze dello street food contadino a chilometro zero ed aver acquistato l’ortofrutta di qualità portata al centro della città dalle aziende del Mercato Campagna Amica di Coldiretti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno in Flora, al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuro

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