Nel torneo sul cemento del Centrale del Foro Italico, Flavio Cobolli è stato eliminato al terzo turno da Tirante, che ha vinto in tre set. Anche Musetti ha concluso la sua gara prima del previsto, uscendo dal torneo senza passaggi nel tabellone principale. Cobolli aveva sperato di proseguire il cammino davanti al pubblico che lo sosteneva, ma ha incontrato difficoltà nel mantenere la concentrazione sulla terra battuta.

Il sogno di Flavio Cobolli si è spento sulla terra rossa di casa, proprio davanti a quel pubblico che doveva spingerlo verso gli ottavi e che invece, paradossalmente, ne ha appesantito ogni colpo. Sul Centrale del Foro Italico, l’argentino Thiago Agustin Tirante ha eliminato il numero 12 del mondo con un netto 6-3 6-4 in un’ora e diciotto minuti di gioco, conquistando l’ottavo di finale che lo porterà a sfidare Daniil Medvedev. Una partita mai davvero iniziata. Per Cobolli era la prima volta in carriera sul Centrale del Foro Italico, e si è visto. Pronti via, break subito incassato: Tirante ha cercato (e trovato) vincenti da ogni angolo del campo, mentre il romano affossava in rete due dritti in contropiede che, in un torneo qualsiasi, avrebbe messo a segno a occhi chiusi.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Cobolli, il Centrale del Foro Italico è troppo pesante: Tirante lo elimina al terzo turno. Fuori anche Musetti

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