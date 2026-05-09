Al Foro Italico, i tennisti italiani continuano la loro corsa agli Internazionali d’Italia. Flavio Cobolli, numero 12 del ranking, ha superato in due set il francese Terence Atmane e si è qualificato per il terzo turno. In campo anche Jannik Sinner, che sfiderà il suo avversario Ofner nel prossimo incontro. La giornata si conclude con una vittoria per alcuni azzurri, mentre altri si preparano alla prossima sfida.

AGI - Giornata più positiva per gli azzurri del tennis agli Internazionali d'Italia. Flavio Cobolli, numero 12 del ranking, avanza al terzo turno domando in due set il francese Terence Atmane (n. 51 Atp) e conquistando la seconda vittoria in carriera nel torneo di casa, dopo quella del 2024 contro il tedesco Marterer: 7-6(1) 6-3, in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli. L'azzurro si giocherà un posto negli ottavi di finale con l'argentino Thiago Agustin Tirante, uscito indenne dalla sfida con la testa di serie numero 17 Cameron Norrie. Bellucci sorprende al Foro Italico. Ma la sorpresa più bella si chiama Mattia Bellucci.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Al Foro Italico, Cobolli e Bellucci avanzano al terzo turno. In campo Sinner contro Ofner

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