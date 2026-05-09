Al Foro Italico Cobolli e Bellucci avanzano al terzo turno Sinner tutto facile contro O

Al Foro Italico, Flavio Cobolli e Luca Bellucci hanno raggiunto il terzo turno agli Internazionali d’Italia. Cobolli, numero 12 del ranking, ha vinto in due set contro il francese Terence Atmane. La giornata si è rivelata favorevole anche per Jannik Sinner, che ha prevalso facilmente sull’avversario. I risultati hanno migliorato il bilancio complessivo degli italiani nel torneo.

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AGI - Giornata più positiva per gli azzurri del tennis agli Internazionali d'Italia. Flavio Cobolli, numero 12 del ranking, avanza al terzo turno domando in due set il francese Terence Atmane (n. 51 Atp) e conquistando la seconda vittoria in carriera nel torneo di casa, dopo quella del 2024 contro il tedesco Marterer: 7-6(1) 6-3, in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli. L'azzurro si giocherà un posto negli ottavi di finale con l'argentino Thiago Agustin Tirante, uscito indenne dalla sfida con la testa di serie numero 17 Cameron Norrie. Bellucci sorprende al Foro Italico. Ma la sorpresa più bella si chiama Mattia Bellucci.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Al Foro Italico, Cobolli e Bellucci avanzano al terzo turno. Sinner, tutto facile contro O... ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Al Foro Italico, Cobolli e Bellucci avanzano al terzo turno. In campo Sinner contro OfnerAGI - Giornata più positiva per gli azzurri del tennis agli Internazionali d'Italia. Leggi anche: Sinner al Foro Italico a tutto tondo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Cobolli: Quest'anno mi presento a Roma con meno pressione e con più autostima; L’abbraccio del Foro Italico a Sinner e Cobolli: derby azzurro in allenamento; Internazionali, è il giorno di Sinner. In campo pure Paolini, Cobolli e gli altri azzurri: il programma. Flavio Cobolli si sblocca al Foro Italico! Battuto Atmane e prima vittoria in casa per il romanoFlavio Cobolli scaccia via tutte le paure e le ansie del torneo di casa e finalmente trova la sua prima vittoria della carriera al Foro Italico. Comincia ... oasport.it LIVE Cobolli-Atmane 7-6, 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prima vittoria al Foro per il romano!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:50 Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio vincente di Flavio COBOLLI, che accede al 3° turno degli ... oasport.it Inizia l'avventura di Sinner al Foro Italico! x.com La colorazione viene rimossa dopo la creazione di un foro (Creality Print) reddit