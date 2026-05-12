Cni | Rischio idrogeologico? Non solo fondi da liberi professionisti ‘serbatoio competenze’ a cui gli enti locali dovrebbero maggiormente attingere

Un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha affermato che il rischio idrogeologico non riguarda solo i fondi disponibili, ma anche le competenze dei liberi professionisti, considerati un importante risorsa per gli enti locali. Durante un incontro, sono state discusse le strategie di prevenzione e gestione del territorio, con particolare attenzione alle previsioni e alle esperienze già maturate nel settore. Si è parlato di come migliorare la collaborazione tra professionisti e amministrazioni pubbliche.

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(Adnkronos) – Previsioni ed esperienze per una governance efficace delle politiche di tutela del territorio. Questa la sintesi della terza Giornata nazionale della prevenzione e mitigazione del rischio Idrogeologico evento organizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri con il Consiglio nazionale dei geologi e la Fondazione Inarcassa. “L'aver consolidato una giornata annuale – ha affermato Angelo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dissesto idrogeologico, Cataudo (FI): “Dal Governo risposte concrete agli enti locali”Tempo di lettura: 2 minuti“L’arrivo di quasi 29 milioni di euro per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in favore di numerosi Comuni... Piano casa, scontro tra enti locali e governo: gli assessori vogliono un confrontoL'Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, la rete degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, accoglie con riserva il... Argomenti più discussi: Dissesto idrogeologico: CNI e geologi chiedono una governance efficace del territorio; Dissesto idrogeologico in Italia: aumentano rischio frane, alluvioni ed eventi climatici estremi; 3ª Giornata Nazionale della Prevenzione del Rischio, nuove tecnologie per il contrasto alle vulnerabilità del territorio; Dissesto idrogeologico: CNI e geologi chiedono una governance efficace del territorio. Rischio idrogeologico: Castelli (commissario), Prevenzione e sicurezza del territorio sono decisive per il futuro dell’appennino centraleSecondo l’ultimo rapporto Ispra 2025 le aree a rischio frana sono aumentate del 15% rispetto al 2021, raggiungendo il 23% della superficie nazionale, mentre oltre 5 milioni di cittadini risultano esp ... agensir.it