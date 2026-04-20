Elezioni manifesto di Cna | Sostegno alle imprese e rilancio del porto

La Cna provinciale ha diffuso un documento indirizzato a tutti i candidati sindaco, in cui vengono illustrate le principali priorità per lo sviluppo socio-economico della città. Tra i temi trattati ci sono il sostegno alle imprese e il rilancio del porto. L'invio del manifesto si inserisce nel quadro delle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno tra qualche settimana.

Viareggio, 20 aprile 2026 – La Cna provinciale ha inviato a tutte le candidate e candidati sindaco un documento che delinea le priorità per il futuro socio-economico della città. Il documento pone l’accento sulla necessità di coniugare lo sviluppo delle imprese con la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita. La Cna chiede interventi urgenti per le piccole e medie imprese. Tra le priorità figurano la riduzione della pressione fiscale locale, incentivi per le nuove attività e per le start-up e il sostegno alle botteghe storiche. Sul fronte amministrativo, si richiede sburocratizzazione e riduzione dei tempi autorizzativi. Il porto è considerato un asset strategico che necessita di una pianificazione certa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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