La Confederazione Nazionale dell’Artigianato esprime preoccupazione per una recente misura che, secondo quanto dichiarato, penalizza ingiustificatamente le imprese che hanno avviato investimenti in innovazione ed efficientamento energetico. La questione riguarda la transizione 5.0 e le sue implicazioni sui settori produttivi che hanno scelto di investire in tecnologie e pratiche più sostenibili.

ROMA – “Una penalizzazione ingiustificata nei confronti delle imprese che hanno avviato investimenti in innovazione ed efficientamento energetico”. È quanto sottolinea la Cna, commentando il decreto fiscale che taglia drasticamente e in modo retroattivo il sostegno agli investimenti con Transizione 5.0. “Per le imprese in lista d’attesa, la legge di bilancio prevedeva la copertura del beneficio, mentre il recente decreto fiscale riduce la dotazione da 1,4 miliardi a poco podi 500 milioni. Le imprese che hanno presentato domanda rispettando i criteri riceveranno al massimo un terzo del contributo”, evidenzia la Confederazione in una nota. Cna infine ricorda “il pesante taglio ai contributi Cer da 2,2 miliardi a 795 milioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Transizione 5.0, Cna: “Ingiusta penalizzazione alle imprese che investono”

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