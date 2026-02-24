Venerdì 6 marzo alla Terrazza Martini torna il party “Come back”. Il locale vi aspetta per un apericena a buffet a 20 euro con drink su prenotazione. Dalle 21.00, lasciatevi conquistare da un ambiente raffinato ed elegante, perfetto per staccare la spina e goderti momenti in buona compagnia. Dalle 22.30 ingresso libero e tutti per ballare e le hit più belle con Andrea Pandis'jay, LeoDeejay e la voce di Alessio Parigi. Per info e prenotazioni contattare il 347 2659882. Sesto Jazz 2026: un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Argomenti correlati

Party Come back alla Terrazza Martini; In occasione della 76a edizione del Festival di Sanremo, debutta LO SPAZIO CONSAPEVOLE! Un luogo di incontro dedicato al ruolo dell'arte e della musica nella trasformazione sociale; Ring: una taglia a 4 zeri per forzare l’esecuzione in locale; Kappa FuturFestival, svelata la lineup completa.

Terrazza Martini e la veduta su Milano! - facebook.com facebook