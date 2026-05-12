Clima lavoro precario guerra | le preoccupazioni della Gen Z che non si sente ascoltata dai politici

Un'indagine condotta dal Forum Disuguaglianze e Diversità rivela che molti giovani della Generazione Z si sentono esclusi dai canali tradizionali della politica. Tra i temi che preoccupano maggiormente ci sono il cambiamento climatico, il lavoro precario e i conflitti armati. La ricerca evidenzia come questa fascia di età percepisca le istituzioni politiche come troppo rigide e poco vicine alle loro esigenze quotidiane.

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