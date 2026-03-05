come mantenere il collo giovane come il viso si chiama neck anxiety tra le maggiori preoccupazioni della gen z

Sempre più giovani sotto i 30 anni si preoccupano del loro collo, considerandolo una zona problematica. Questa condizione, nota come neck anxiety, sta diventando una delle principali preoccupazioni tra la Generazione Z, che in passato si concentrava principalmente sul viso. La crescente attenzione alla cura del collo si riflette in discussioni e ricerche dedicate alla sua salute e all’aspetto estetico.

Neck Anxiety, gli under 30 guardano al collo Non giriamoci intorno: il collo è sempre stata un'area non troppo considerata all'interno della skincare routine. Almeno fino a quando gli anelli di Venere, le prime rughe e linee orizzontali, e il rilassamento cutaneo non cominciano a fare capolino e a essere evidenti, il ché avviene tra i 40 e i 50 anni. Si tratta, come sappiamo, di una delle zone che invecchia più velocemente a causa della pelle sottile, del minor numero di ghiandole sebacee e per la continua esposizione solare. Oggi, il processo si accelera per il Teck Neck. Secondo i dati riportati da AAFPRS (The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery), circa il 32% dei pazienti che richiedono procedure per il viso e il collo adesso rientra nella fascia d’età under 35, impensabile solo un decennio fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

