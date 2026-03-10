Iran il Pentagono | Dall' inizio della guerra 140 soldati Usa feriti Starmer sente Merz e Meloni | Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz | Borse in positivo giù il petrolio

Il Pentagono ha comunicato che dall'inizio del conflitto 140 soldati statunitensi sono stati feriti. Nel frattempo, il leader del partito laburista ha incontrato i rappresentanti di altri partiti europei e italiani per discutere la sicurezza delle navi nello stretto di Hormuz. Le borse sono in rialzo, mentre il prezzo del petrolio registra una diminuzione. Il capo del Pentagono ha dichiarato che oggi è stato il giorno più intenso di attacchi.