Clementi a Bologna | il racconto tra ville e centri sociali anni ’90

Negli anni ’90, a Bologna, si svolgeva un racconto che vedeva al centro una villa circondata da ville e centri sociali. Un attore noto ha avuto un ruolo importante in questa storia, legato a quella proprietà. Durante quel periodo, a Bologna, alcuni ragazzi disadattati trovavano un modo per diventare figure culturali, spesso attraverso attività svolte in quegli spazi. La narrazione si concentra su quegli anni e sui luoghi che li hanno caratterizzati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha influenzato quella villa la carriera dell'attore Guido?. Cosa trasformava i ragazzi disadattati in figure culturali a Bologna?. Perché il passaggio dalla provincia alla metropoli segnava un'identità?. Quale legame unisce la musica dei Massimo Volume ai centri sociali?.? In Breve Presentazione martedì alle 18.30 presso la Libreria Coop Ambasciatori di via Orefici 19.. Insieme a Riccardo Frolloni l'autore discute il passaggio tra Marche e Bologna.. Concerto con Corrado Nuccini il 15 maggio presso il locale Efesto.. Riferimenti storici ai centri sociali bolognesi come l'Isola nel Kantiere.. Emidio Clementi presenta oggi alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clementi a Bologna: il racconto tra ville e centri sociali anni ’90 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate C’è Clementi ’Prima dell’incendio’: "Omaggio alla Bologna anni ’90"Tra le austere pareti di una villa che svetta sulla Riviera del Conero, nelle Marche, e gli ambienti oscuri e creativi dei centri sociali bolognese,... Alla Camera l'abbraccio estremista tra M5S, Carc, imam e centri sociali. E attaccano anche il GiornaleIl Giornale aveva anticipato in esclusiva che giovedì si terrà presso la Camera dei Deputati un convegno piuttosto surreale, per usare un eufemismo:... Argomenti più discussi: C’è Clementi ’Prima dell’incendio’: Omaggio alla Bologna anni ’90; I concerti da non perdere a Bologna nella settimana dall'11 al 17 maggio; Kiara Kilianska, Francesca Antonucci | Circolo della Musica; C’è Clementi ’Prima dell’incendio’ | Omaggio alla Bologna anni ’90. C’è Clementi ’Prima dell’incendio’: Omaggio alla Bologna anni ’90Tra le austere pareti di una villa che svetta sulla Riviera del Conero, nelle Marche, e gli ambienti oscuri e creativi dei centri sociali bolognese, si sviluppa la storia di ‘Prima dell’incendio’ (Pla ... ilrestodelcarlino.it