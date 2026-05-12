Tra le mura di una villa sulla Riviera del Conero e gli spazi dei centri sociali di Bologna, si sviluppa la narrazione di ‘Prima dell’incendio’, il nuovo libro di Emidio Clementi, voce del gruppo musicale Massimo Volume e scrittore. Il testo attraversa due ambienti molto diversi, uno più austero e l’altro più oscuro e creativo, e si inserisce nel filone di un omaggio alla Bologna degli anni ’90.

Tra le austere pareti di una villa che svetta sulla Riviera del Conero, nelle Marche, e gli ambienti oscuri e creativi dei centri sociali bolognese, si sviluppa la storia di ‘ Prima dell’incendio ’ (Playground), il nuovo libro di Emidio Clementi, scrittore e voce del gruppo Massimo Volume. L’autore presenta insieme a Riccardo Frolloni oggi il suo lavoro, che solca gli anni 90 della sua formazione e del suo arrivo in città, alla Libreria Coop Ambasciatori di Bologna (via Orefici 19, ore 18.30). Clementi e il chitarrista Corrado Nuccini, saranno invece il 15 maggio a Efesto (Via Castiglione 35, sempre in centro a Bologna) con il loro spettacolo ispirato a ‘Quattro quartetti’ di T.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è Clementi ’Prima dell’incendio’: "Omaggio alla Bologna anni ’90"

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