Alla Camera dei Deputati si è svolto un incontro tra esponenti del Movimento 5 Stelle, rappresentanti del Carc, un imam e vari centri sociali. Durante l'evento sono stati espressi commenti critici nei confronti del quotidiano Il Giornale, che aveva anticipato l'iniziativa in esclusiva. L'incontro ha attirato l'attenzione per la presenza di diverse componenti politiche e sociali coinvolte.

Il Giornale aveva anticipato in esclusiva che giovedì si terrà presso la Camera dei Deputati un convegno piuttosto surreale, per usare un eufemismo: i 5 Stelle, infatti, hanno deciso di far entrare nei palazzi istituzionali sigle, tra cui i Carc, che altro non fanno che contestare quotidianamente la democrazia, prendendo di mira anche la più alta carica dello Stato come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci saranno Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, il noto gruppo di boicottaggio “Bds”, comitati contro guerra e riarmo, i portuali, sindacati di base (Usb, Cub, Sì Cobas). Poi, per non farsi mancare nulla, anche il predicatore islamico amico di Shahin, Brahim Baya, Ultima generazione e un centro sociale sulla black list del Viminale, lo Spin Time. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alla Camera l'abbraccio estremista tra M5S, Carc, imam e centri sociali. E attaccano anche il Giornale

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