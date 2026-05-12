Classifica Giro d’Italia 2026 quarta tappa | Giulio Ciccone balza al comando
L’edizione numero 109 del Giro d’Italia è arrivata in Italia, con la quarta tappa che ha visto un cambio al vertice della classifica generale. Dopo la gara di oggi, il leader è un ciclista che ha conquistato posizioni importanti, scavalcando altri atleti in classifica. La corsa prosegue con diverse sfide e ancora molte tappe da affrontare, mentre gli atleti si preparano alla prossima frazione.
L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è sbarcata nel Bel Paese dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla Bulgaria: la quarta tappa, con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza dopo 138 km, viene vinta dal ciclista dell’Ecuador Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG). In classifica generale balza al comando l’azzurro Giulio Ciccone, alfiere della Lidl – Trek, terzo quest’oggi nella tappa calabrese, che guida con 4? di margine sull’elvetico Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), secondo, sul tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), terzo, e sul colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS). A 6?...🔗 Leggi su Oasport.it
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