Classifica Giro d’Italia 2026 quarta tappa | Giulio Ciccone balza al comando

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia è arrivata in Italia, con la quarta tappa che ha visto un cambio al vertice della classifica generale. Dopo la gara di oggi, il leader è un ciclista che ha conquistato posizioni importanti, scavalcando altri atleti in classifica. La corsa prosegue con diverse sfide e ancora molte tappe da affrontare, mentre gli atleti si preparano alla prossima frazione.

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