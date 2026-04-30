Il Giro d’Italia 2026 si avvicina, portando con sé il dibattito sulla possibile partecipazione di Giulio Ciccone. Il corridore, noto per le sue capacità di attacco e resistenza, potrebbe giocare un ruolo da protagonista o concentrarsi su obiettivi di classifica. La sua presenza nel percorso e le scelte strategiche ancora non sono state ufficializzate, lasciando aperte le ipotesi sulla sua futura posizione in corsa.

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina e il solito interrogativo torna d’attualità: Giulio Ciccone dovrà agire da “battitore libero” o cedere alla tentazione della classifica generale? Il corridore abruzzese della Lidl-Trek non è mai riuscito a dedicarsi veramente, per un motivo o per l’altro, alla graduatoria, con miglior piazzamento in carriera un sedicesimo posto nel 2016. Nel 2025, però, si era intravista una possibile evoluzione: Ciccone era in piena lotta per il podio prima dell’ultima settimana, salvo poi essere tagliato fuori da una caduta che ne ha compromesso le ambizioni. Un episodio che ha lasciato più di un dubbio su ciò che avrebbe potuto essere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: Giulio Ciccone ‘battitore libero’ o tornerà la tentazione della classifica?

Notizie correlate

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone vince la classifica dei GPMCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:56 La INEOS Grenadiers continua a tirare in testa al gruppo.

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Startlist Giro d’Italia 2026, l’elenco dei partecipanti provvisorio; Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e Pellizzari; Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Tutte le Regioni e le province del Giro d’Italia 2026: dove passa la Corsa Rosa? Si sale da Sud, via all’estero.

Giro d’Italia 2026: Giulio Ciccone ‘battitore libero’ o tornerà la tentazione della classifica?Il Giro d’Italia 2026 si avvicina e il solito interrogativo torna d’attualità: Giulio Ciccone dovrà agire da battitore libero o cedere alla tentazione ... oasport.it

Pellizzari, Milan, Ciccone, Ganna… sarà un Giro d’Italia azzurro?Sono tanti gli italiani che sognano di lasciare il segno al Giro d'Italia 2026. Fari puntati su Pellizzari, Ciccone, Milan e Ganna ... giroditalia.it

Cyclingtime.it. . Da Liegi le parole di Giulio #Ciccone #LiegiBastogneLiegi - facebook.com facebook