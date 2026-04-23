Classifica Tour of the Alps 2026 quarta tappa | Giulio Pellizzari rimane in vetta ma che bagarre per la vittoria!

Nella quarta tappa del Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari si mantiene in testa alla classifica generale e indossa ancora la maglia verde. La corsa si è conclusa con una battaglia serrata tra i principali concorrenti, che hanno dato vita a uno sprint finale molto combattuto. La gara ha visto alcuni cambi di posizione tra i partecipanti, mentre Pellizzari ha confermato il suo vantaggio. La prossima tappa promette ulteriori emozioni.

Giulio Pellizzari conserva la maglia verde di leader della classifica generale del Tour of the Alps 2026 al termine della quarta tappa, che proponeva diverse salite ma che non ha fatto selezione tra i big e che ha visto il successo del tedesco Lennart Jasch, fuggitivo della prima ora e capace di precedere di una decina di secondi Matteo Sobrero e Federico Iacomoni. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe si conferma al comando della graduatoria con un vantaggio risicato nei confronti di due compagni di squadra: quattro secondi sull’olandese Thymen Arensman e sei secondi sul russo Aleksandar Vlasov, agganciato dal colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) che oggi ha guadagnato un paio di secondi di abbuono a un traguardo volante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour of the Alps 2026, quarta tappa: Giulio Pellizzari rimane in vetta, ma che bagarre per la vittoria! Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI PELLIZZARI 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Classifica Tour of the Alps 2026: Bernal guadagna secondi su Pellizzari, Pozzovivo vicino alla top10; Tour of the Alps, Giulio Pellizzari vince la seconda tappa; Tour of the Alps: Pellizzari, volata vincente e primato in classifica; Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione in solitaria di Jasch, Bernal si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour of The Alps 2026. Grazie per ... oasport.it Classifica Tour of the Alps 2026: Bernal guadagna secondi su Pellizzari, Pozzovivo vicino alla top10Al termine della terza tappa del Tour of The Alps, corsa che dalla seconda frazione è valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, la classifica ... oasport.it Classifica generale del Tour of the Alps dopo tre tappe. Domani si arriva a Trento, probabilmente è la tappa più dura, in cui Pellizzari sarà chiamato a difendere la sua maglia di leader. “Sarà una gara impegnativa fino a venerdì" ha dichiarato Pellizzari "Siamo - facebook.com facebook La classifica generale dopo la frazione odierna x.com