Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a 'DAZN' in cui ha parlato del possibile trasferimento di Luka Modric. Tare ha affermato che il centrocampista voleva giocare nel club e che, secondo lui, il suo futuro rimarrà nella squadra. La conversazione si è concentrata sui piani di mercato e sulle ambizioni della società per la prossima stagione.

La scorsa estate, a pochi giorni dalla nomina nel ruolo di direttore sportivo del Milan, l'allora neo-dirigente rossonero Igli Tare fece un blitz in Croazia. Obiettivo del suo viaggio, convincere Luka Modric - appena svincolatosi dal Real Madrid dopo 13 stagioni di successi - a firmare con il Diavolo. "Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan e quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan", ha detto Tare in un'intervista in esclusiva a 'DAZN', nell'ambito del format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare: “Modric voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Futuro? Per me rimarrà”

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