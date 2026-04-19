Aperte le candidature per il Premio PA e futuro

Sono state aperte le iscrizioni per il Premio “PA e futuro”, che intende riconoscere iniziative innovative nel settore pubblico. L'iniziativa si inserisce in un momento di importanti cambiamenti, in particolare dopo la conclusione di un piano nazionale di riforme. Le candidature possono essere presentate da enti pubblici, privati e cittadini interessati a valorizzare progetti che abbiano avuto un impatto nel settore pubblico. La scadenza per la presentazione è stata annunciata per la fine del mese corrente.

In un contesto di grandi trasformazioni, segnato in particolare dalla fine del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall’avvento dell’intelligenza artificiale, prende il via il Premio “Pa e futuro”, che intende valorizzare pubbliche amministrazioni, ma anche associazioni e start up, che stanno dimostrando visione e capacità di guidare il cambiamento per generare futuro, puntando su persone, tecnologie e relazioni. L’obiettivo del Premio, realizzato da Forum PA e in collaborazione con l’ ASviS, è trasformare le buone pratiche in valore condiviso e raccontare una PA positiva e generativa. Quest’anno non sono previste delle categorie distinte in cui candidarsi, ma dei tag tra cui scegliere da associare ai progetti, che ne sintetizzano il focus.🔗 Leggi su Ildenaro.it NCHA Insider - February 9, 2026 Notizie correlate PNRR Scuole, Avviso “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”: candidature aperte fino al 30 gennaioLe amministrazioni che rientrano nei requisiti previsti possono ottenere fondi per realizzare un Piano di migrazione al cloud. Assonautica, aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica di Venezia, dedicato a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sono aperte le candidature per i 103 posti di servizio civile universale provinciale; Aperte le candidature per il servizio civile all'Archivio Diocesano Tridentino (1. giugno 2026-31 maggio 2027); Premio Vincenzo Ferraro 2026: aperte le candidature per giovani ricercatori in fisica dello spazio; Bolzano chiama le donne: aperte le candidature per la Commissione Pari Opportunità. Servizio civile universale: in Trentino aperte le candidature per 103 postiServizio civile universale: in Trentino aperte le candidature per 103 posti. I giovani possono candidarsi per uno dei 61 progetti aperti. Ultima scadenza il 12 maggio 2026. Previsto un assegno di 600 ... ilnordestquotidiano.it Premio Camilla Città di Priverno 2026, aperte le candidature per la settima edizioneSono ufficialmente aperte le candidature per l’Edizione Ordinaria del Premio Camilla Città di Priverno, VII edizione, 2026. Le domande di partecipazione, presentate direttamente dalle interessate o da ... latinaquotidiano.it Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i corsi e gli incontri di "A Corpo Libero", prenotatevi per garantirvi un posto! x.com Urne aperte fino alle 20: il «campo largo» si presenta con una lista unitaria rappresentativa di tutte le forse politiche facebook