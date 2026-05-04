Livorno estrae un machete e aggredisce un uomo | caccia all’aggressore

Nella serata dell’1 maggio, in viale Città del Vaticano a Livorno, un giovane straniero è stato ferito durante un episodio di violenza avvenuto dopo una discussione. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore ha estratto un machete e ha colpito la vittima prima di scappare. La polizia ha avviato le ricerche per rintracciare l’uomo che ha causato l’aggressione.

LIVORNO – Aggressione con machete alla Scopaia nella serata dell’1 maggio. Un giovane straniero è rimasto ferito in viale Città del Vaticano dopo una discussione sfociata rapidamente in violenza. L’aggressore si è dato alla fuga prima dell’arrivo dei soccorsi e al momento non è stato rintracciato. Secondo quanto emerso, i due si trovavano in strada quando la discussione è degenerata. Il giovane è stato colpito con un machete e lasciato a terra. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Antignano, che hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in ospedale. Il trasporto è avvenuto in codice giallo, il secondo livello più alto nella scala dell’emergenza sanitaria.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Livorno, estrae un machete e aggredisce un uomo: caccia all’aggressore Notizie correlate Shock in stazione, uomo aggredisce i presenti con un machete. Bilancio graveIl mattino era iniziato con il solito ritmo frenetico di migliaia di passi che risuonavano sulle pietre levigate, un flusso incessante di esistenze... Palermo, 18enne denuncia: “Violentata da un uomo conosciuto su Tinder”, caccia all’aggressore e ai compliciUna turista americana di 18 anni ha denunciato alla polizia di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte di un ragazzo conosciuto su...