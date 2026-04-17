Nella giornata del 17 aprile 2026, i carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nel territorio di Cividate al Piano, una località della Bassa bergamasca. L’operazione ha coinvolto diversi uomini e veicoli, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e prevenire eventuali attività illecite. Le forze dell’ordine hanno mantenuto presenza costante lungo le strade e nelle zone principali della cittadina, senza riferimenti a incidenti o altre situazioni critiche.

Cividate al Piano (Bergamo), 17 aprile 2026 – Per una intera giornata i carabinieri hanno presidiato il territorio di Cividate al Piano, nella Bassa. Una operazione coordinata ad alto impatto, con oltre venti militari delle stazioni di Martinengo, Calcio e Romano di Lombardia che hanno dato vita a un servizio di controllo straordinario, mirato a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire fenomeni di degrado e criminalità. L'operazione non si è limitata ai posti di controllo stradali, ma si è spinta nelle zone più impervie del comune. Il focus principale sono state le località Cascina Motta Bassa e Cascina Bosco, aree rurali caratterizzate da una fitta vegetazione che, per la loro posizione isolata, rischiano di diventare rifugio per attività illecite, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli straordinari dei carabinieri a Cividate al Piano

Cividate al Piano, controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree rurali

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