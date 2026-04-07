De Laurentiis riceve la cittadinanza onoraria negli Stati Uniti | il riconoscimento

All'Egyptian Theatre di Hollywood si è svolta la prima negli Stati Uniti del film

Grande entusiasmo e partecipazione di pubblico all'Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles per la prima statunitense di "Ag4in", il film che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli. L'evento è stato organizzato nella serata del 6 aprile dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il premio Oscar Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass. Proprio quest'ultima ha conferito a De Laurentiis la cittadinanza onoraria, riconoscimento particolarmente prestigioso. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. De Laurentiis: "Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse, penso di sì" Napoli, De Bruyne e il sogno scudetto: "Eravamo a - 14, ora a - 7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli, De Laurentiis vola negli Stati Uniti, tensione sul caso Lukaku: linea dura del NapoliLa gestione della vicenda porta la firma dell’allenatore Antonio Conte, affiancato dal direttore sportivo Giovanni Manna. La linea scelta è quella della coerenza interna, senza eccezioni legate al pes ... gonfialarete.com