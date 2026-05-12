Viareggio si prepara a rafforzare il senso di comunità, puntando a una città più giusta e sicura. L’obiettivo è creare un ambiente in cui tutti si sentano parte di un tessuto condiviso, evitando che qualcuno si senta abbandonato. Le iniziative coinvolgono diversi settori, con interventi che mirano a migliorare la qualità della vita e a favorire il senso di appartenenza tra i cittadini.

Viareggio ha bisogno di tornare a sentirsi una comunità. Una città dove nessuno si senta lasciato indietro, dove i quartieri tornino a essere vissuti, dove le famiglie possano guardare al futuro con maggiore serenità e dove la politica torni a occuparsi concretamente della vita quotidiana delle persone: questo deve fare un sindaco, questo deve fare e proporre una squadra di governo. Ad affermare questo è la candidata sindaca del centrosinistra, Federica Maineri (nella foto) come Viareggio abbia delle sfide enormi da affrontare: "Il diritto alla casa, la sicurezza urbana, il sociale, il decoro, la qualità dei servizi, la necessità di restituire fiducia e prospettiva a una città che per troppo tempo si è sentita ferma e il coraggio di saper gestire e affrontare la quotidianità delle persone che qui vivono".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Città giusta, sicura e vicina alle persone"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Wall Street Inn

Notizie correlate

Lotta alle guide abusive: "Per una città accogliente e davvero più sicura"Contrasto all’abusivismo e alla proliferazione di figure irregolari, massima attenzione alla sicurezza e al decoro nell’area monumentale di Piazza...

Numana sempre più vicina alle persone con disabilità: arrivano le mappe tattiliNUMANA – L’Amministrazione comunale di Numana, grazie al progetto “Marche For All”, finanziato dal ministero per la Disabilità e dalla Regione...

Argomenti più discussi: Città giusta, sicura e vicina alle persone; La Santa Sede: il disarmo, unico vero modo per raggiungere una pace sicura; Confesercenti del Veneto Centrale: Bene la pedonalizzazione di via Dante. Ora si rilanci anche la sperimentazione in via del Santo; Liux Big: la microcar elettrica che riporta la città alla scala giusta.

Sono nata nel 1973. Dopo il diploma al Liceo Artistico mi sono laureata in Scienze Politiche e dal 2001 lavoro nel mondo dell’informatica. Percorsi diversi che mi hanno insegnato a guardare la realtà da più punti di vista. Credo che una città più viva, attenta all x.com

Dove posizioni le città create dai fan in Golarion quando è così pieno di città già esistenti? reddit

Città giusta, sicura e vicina alle personeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it