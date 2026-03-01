Lotta alle guide abusive | Per una città accogliente e davvero più sicura

Le autorità hanno avviato un'operazione contro le guide abusive nella zona di Piazza del Duomo, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno dell’abusivismo e di tutelare il decoro dell’area monumentale. L’intervento prevede controlli più serrati e sanzioni mirate contro chi esercita senza autorizzazione, con l’intento di rendere la zona più sicura e accogliente per residenti e visitatori.

Contrasto all'abusivismo e alla proliferazione di figure irregolari, massima attenzione alla sicurezza e al decoro nell'area monumentale di Piazza del Duomo. Sono state le principali richieste sollevate da Confcommercio Pisa, presente con la sua presidente ConfGuide Antonella Cinini, l'assistente di direzione Alessio Giovarruscio e la referente sindacale Arianna Gherardeschi all'incontro convocato dalla 3° Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa. "Ringraziamo la 3° Commissione Personale per l'attenzione e la disponibilità dimostrate - sottolinea Giovarruscio -: Premettendo che il 2025 è stato un anno straordinario per il turismo...