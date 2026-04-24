Numana sempre più vicina alle persone con disabilità | arrivano le mappe tattili
Il Comune di Numana ha installato tre mappe tattili sul territorio e le ha rese accessibili anche online, nel quadro del progetto “Marche For All”. L’iniziativa, finanziata dal ministero per la Disabilità e dalla Regione Marche, mira a rendere più facile la fruizione del territorio per le persone con disabilità. La scelta di adottare strumenti tattili e digitali punta a favorire un’accessibilità più ampia e diretta per tutti.
NUMANA – L’Amministrazione comunale di Numana, grazie al progetto “Marche For All”, finanziato dal ministero per la Disabilità e dalla Regione Marche, ha investito sulla promozione di una comunicazione accessibile e inclusiva, installando sul territorio tre mappe tattili, inserendo poi nel sito.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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