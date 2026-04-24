Numana sempre più vicina alle persone con disabilità | arrivano le mappe tattili

Il Comune di Numana ha installato tre mappe tattili sul territorio e le ha rese accessibili anche online, nel quadro del progetto “Marche For All”. L’iniziativa, finanziata dal ministero per la Disabilità e dalla Regione Marche, mira a rendere più facile la fruizione del territorio per le persone con disabilità. La scelta di adottare strumenti tattili e digitali punta a favorire un’accessibilità più ampia e diretta per tutti.