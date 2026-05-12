Cité Soleil | evacuati neonati e pazienti per scontri tra bande armate

A Cité Soleil, negli ultimi giorni, sono stati evacuati neonati e pazienti a causa di scontri tra bande armate. Le operazioni di evacuazione sono state condotte per mettere in sicurezza le persone presenti nelle strutture sanitarie del quartiere, che sono state gravemente danneggiate o rese inaccessibili dai combattimenti. La violenza è aumentata con l’intensificarsi degli scontri tra i gruppi armati, mentre le autorità cercano di gestire la crisi e garantire l’evacuazione dei civili.

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