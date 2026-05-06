Messico Gómez Urrutia | bande armate nelle miniere per bloccare i voti

In Messico, il sindacalista Gómez Urrutia ha denunciato la presenza di bande armate all’interno delle miniere, che si sarebbero schierate per interferire con le votazioni sindacali. Sono stati segnalati episodi di intimidazione e blocco delle operazioni elettorali nei siti minerari. Le autorità stanno indagando su queste accuse, e alcune multinazionali canadesi sono state chiamate in causa per eventuali responsabilità legate alle violazioni dei diritti dei lavoratori.

? Cosa scoprirai Come operano i gruppi armati per manipolare le votazioni sindacali?. Quali multinazionali canadesi sono coinvolte nelle violazioni dei lavoratori?. Perché le autorità non intervengono contro i narcosindacati nelle miniere?. Quali misure prenderà il governo per revocare le concessioni minerarie?.? In Breve Canada detiene il 70 per cento degli investimenti stranieri nel settore minerario.. Violazioni dei diritti segnalate presso il sito estrattivo di Camino Rojo.. Sindacato chiede revoca concessioni per fermare l'influenza di tre imprese coinvolte.. Gruppi criminali agiscono come narcosindacati per manipolare le assemblee interne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messico, Gómez Urrutia: bande armate nelle miniere per bloccare i voti Notizie correlate Frecce tricolori, tre colpi dal Gianicolo e le bande delle Forze armate in concerto: la festa per la Giornata dell’Unità NazionaleLe Frecce tricolori sull’Altare della Patria e il quotidiano colpo di cannone di mezzogiorno dal Gianicolo sostituito con una salva di tre colpi, che... Allarme morbillo in Usa ed Europa: “È come il canarino nelle miniere”Non solo in Italia, dove a gennaio i casi di morbillo sono stati ben 84 (contro i 34 dello stesso mese del 2025): questa malattia “è in aumento... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Messico, i lavoratori denunciano criminalità nelle miniere. Messico, i lavoratori denunciano criminalità nelle miniereIl capo del Sindacato nazionale dei minatori, Napoleón Gómez Urrutia, ha denunciato che diverse società estrattive ricorrono alla criminalità organizzata per attaccare i lavoratori e manipolare le ass ... ansa.it Messico: il figlio dell’autista prende improvvisamente il volante di un autobus di lineaSta facendo il giro dei social un video che mostra un bambino alla guida di un autobus di linea nella città di Gómez Palacio, nello Stato messicano di Durango. Nelle immagini, riprese da un passeggero ... video.corriere.it