Ciro Solimeno ha annunciato che la registrazione della sua scelta finale a Uomini e Donne si terrà il 12 maggio 2026. Durante il programma, ha trascorso diversi mesi conoscendo le sue due corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò. La decisione segnerà la conclusione del suo percorso nel dating show, che ha tenuto incollati molti telespettatori. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle dinamiche tra i protagonisti.

Ciro Solimeno è arrivato al momento decisivo del suo percorso a Uomini e Donne. La scelta finale verrà registrata il 12 maggio 2026, dopo mesi di conoscenza con Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Nelle ultime ore sono emerse nuove informazioni tra avvistamenti, esterne e segnalazioni che riguardano proprio il finale del trono. Chi preferiscono i genitori di Ciro Solimeno per la scelta Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Il trono di Ciro Solimeno è iniziato a novembre 2025 e si è sviluppato nel corso di sette mesi. Un percorso lungo, caratterizzato da confronti, dubbi e momenti vissuti con entrambe le corteggiatrici. Ora il tronista è pronto a comunicare la sua scelta in studio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ciro Solimeno saluta Uomini e Donne: le prime anticipazioni sulla scelta

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CIRO SOLIMENO LA SCELTA A UOMINI E DONNE C'E LA DATA FAN AL SETTIMO CIELO

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