In una recente puntata di Uomini e Donne, si è parlato della decisione di Ciro Solimeno riguardo alla sua scelta tra due corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò. La sua zia avrebbe raccontato alcuni dettagli sulla sua famiglia e sul suo carattere, mentre il pubblico attende ancora di scoprire quale delle due ragazze riceverà il suo sì. La vicenda sta attirando l’attenzione degli spettatori e dei media.

Ciro Solimeno continua a dividere il pubblico di Uomini e Donne mentre si avvicina alla scelta tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Durante la registrazione del 15 Aprile 2026, il tronista ha chiarito di non essere ancora pronto a decidere, prendendosi altro tempo per riflettere sul suo percorso. Emerge però il nome della sua futura fidanzata secondo una segnalazione che tira un ballo la zia del tronista! Gesto clamoroso sui social di un amico di Ciro Solimeno: trono in dubbio La decisione di Ciro Solimeno sulla scelta. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 15 Aprile 2026, Ciro Solimeno ha dichiarato di voler aspettare ancora 2-3 settimane prima di arrivare alla scelta finale.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi sceglie Ciro Solimeno: ecco cosa avrebbe raccontato sua zia

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