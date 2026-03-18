Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, si sono registrate diverse novità, in particolare nel trono di Ciro Solimeno. Durante l’episodio, Alessia ha deciso di eliminarsi, lasciando il programma. Ciro Solimeno si prepara ora a fare la sua scelta tra le corteggiatrici rimaste. La puntata ha mostrato momenti di tensione e decisioni importanti per i protagonisti.

Non sono mancate le novità a Uomini e Donne nella registrazione di ieri, soprattutto nel trono di Ciro Solimeno. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni fanno sapere che Alessia Antonetti ha deciso di eliminarsi. In studio è stata mostrata la clip del confronto tra il tronista e Martina, dopo la scorsa puntata lei aveva lasciato lo studio in preda alla rabbia. Dopo che lui l'ha raggiunta in camerino c'è stato un chiarimento tra loro durante il quale si sono abbracciati senza però scambiarsi dei baci. Nel corso della nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi Alessia Antonetti ha deciso di mettere fine al suo percorso e di tornare a casa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Alessia si elimina: Ciro Solimeno pronto a fare la sua scelta

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Ho sempre detto che Alessia era la mia preferita, quindi eliminandola è stato un colpo di scena anche per me. " Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha deciso di interrompere il percorso con Alessia Antonetti, lasciando tutti spiazz - facebook.com facebook

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