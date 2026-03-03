hugh jackman incontra gli attori del nuovo film poliziesco pecore sotto copertura con un biberon in mano

Hugh Jackman ha partecipato a un evento promozionale per il suo nuovo film poliziesco, Pecore sotto copertura, condividendo un video dal dietro le quinte che mostra il set mentre si indaga sul crimine. Durante l’occasione, è stato visto con un biberon in mano, mentre interagiva con gli attori coinvolti nel progetto. La presentazione ha offerto uno sguardo alle riprese del film.

Hugh Jackman presenta Pecore sotto copertura raccontando con un video dal dietro le quinte un set cinematografico dove il crimine si indaga. al pascolo. Hugh Jackman condivide un tenero video dal set di The Sheep Detectives, presentando Bambi e Ben, le pecore-star del film. Una commedia investigativa fuori dagli schemi che unisce live-action, voci celebri e un mistero intricato. come un gomitolo di lana. Bambi e Ben rubano la scena a Hugh Jackman Il primo assaggio di Pecore sotto copertura arriva dai social, dove Hugh Jackman ha condiviso un contenuto dal set capace di sciogliere anche il più cinico degli spettatori. Nell'immagine, l'attore appare in costume, aria vissuta e biberon in mano; nel video, però, l'attenzione si sposta immediatamente su Bambi e Ben, due . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

