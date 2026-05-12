Cinque Torri seggovia bloccata | le Regole chiedono nuovi terreni
Le Regole d'Ampezzo hanno bloccato il rinnovo della seggovia alle Cinque Torri, chiedendo l'assegnazione di nuovi terreni. La decisione riguarda principalmente la gestione dei pascoli, che da secoli vengono utilizzati in modo tradizionale. La questione ha sollevato discussioni sulla possibilità di modificare le pratiche agricole e sulla tutela del territorio, mentre si aspettano chiarimenti sulle future modalità di utilizzo delle aree interessate.
? Punti chiave Come influenzerà la nuova seggovia la gestione millenaria dei pascoli?. Perché le Regole d'Ampezzo hanno bloccato il rinnovo dell'impianto?. Quali terreni compensativi servono per sbloccare i cantieri alle Cinque Torri?. Cosa rischia l'ecosistema del sito Natura 2000 con l'aumento dei passeggeri?.? In Breve Nuova seggovia a 6 posti aumenterebbe capacità da 2.400 a 3.000 passeggeri l'ora.. Progetto prevede 15 piloni su 3.659 metri quadrati di suolo occupato.. Blocco iter dopo opposizione Regole d'Ampezzo e Ambrizola in sede di valutazione ambientale.. Lavori inizialmente previsti per maggio 2026 coinvolgono aree del sito Natura 2000.🔗 Leggi su Ameve.eu
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