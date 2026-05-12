Cinque Torri seggovia bloccata | le Regole chiedono nuovi terreni

Le Regole d'Ampezzo hanno bloccato il rinnovo della seggovia alle Cinque Torri, chiedendo l'assegnazione di nuovi terreni. La decisione riguarda principalmente la gestione dei pascoli, che da secoli vengono utilizzati in modo tradizionale. La questione ha sollevato discussioni sulla possibilità di modificare le pratiche agricole e sulla tutela del territorio, mentre si aspettano chiarimenti sulle future modalità di utilizzo delle aree interessate.

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