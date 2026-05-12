Cinque Torri seggovia bloccata | le Regole chiedono nuovi terreni

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Regole d'Ampezzo hanno bloccato il rinnovo della seggovia alle Cinque Torri, chiedendo l'assegnazione di nuovi terreni. La decisione riguarda principalmente la gestione dei pascoli, che da secoli vengono utilizzati in modo tradizionale. La questione ha sollevato discussioni sulla possibilità di modificare le pratiche agricole e sulla tutela del territorio, mentre si aspettano chiarimenti sulle future modalità di utilizzo delle aree interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come influenzerà la nuova seggovia la gestione millenaria dei pascoli?. Perché le Regole d'Ampezzo hanno bloccato il rinnovo dell'impianto?. Quali terreni compensativi servono per sbloccare i cantieri alle Cinque Torri?. Cosa rischia l'ecosistema del sito Natura 2000 con l'aumento dei passeggeri?.? In Breve Nuova seggovia a 6 posti aumenterebbe capacità da 2.400 a 3.000 passeggeri l'ora.. Progetto prevede 15 piloni su 3.659 metri quadrati di suolo occupato.. Blocco iter dopo opposizione Regole d'Ampezzo e Ambrizola in sede di valutazione ambientale.. Lavori inizialmente previsti per maggio 2026 coinvolgono aree del sito Natura 2000.🔗 Leggi su Ameve.eu

cinque torri seggovia bloccata le regole chiedono nuovi terreni
© Ameve.eu - Cinque Torri, seggovia bloccata: le Regole chiedono nuovi terreni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Cortina, la battaglia ai piedi delle Cinque Torri: le Regole d’Ampezzo contro i gestori delle piste e la nuova seggiovia

Salvini all'Ue: "Cambiamo le regole del Patto di stabilità o l'Italia sarà bloccata"Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini lancia un grido d'allarme all'Unione Europea.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web