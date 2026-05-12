A Cortina d’Ampezzo, ai piedi delle Cinque Torri, si svolge una disputa tra le Regole d’Ampezzo e i gestori delle piste sciistiche riguardo a questioni legate alle norme e alla gestione delle infrastrutture, tra cui una nuova seggiovia. La zona, nota per i suoi paesaggi e simboli naturali, si trova al centro di questa tensione, che coinvolge aspetti tecnici e amministrativi legati alle attività sulla neve.

Le Regole contro i gestori delle piste. Una battaglia proprio ai piedi delle Cinque Torri, quei sassi alti centinaia di metri che paiono caduti dal cielo in mezzo ai prati e sono uno dei simboli di Cortina d’Ampezzo. D’estate una meta per escursionisti e scalatori; d’inverno per gli sciatori. Da qui, appunto, il contenzioso per la seggiovia. Da una parte i gestori dell’impianto di risalita del comprensorio delle Cinque Torri a Cortina, la tratta che collega Bai De Dones ad Alpe Potor, dove sorge il famosissimo rifugio Scoiattoli. Dall’altra le Regole d’Ampezzo e la Regola di Ambrizola, gli istituti che detengono le proprietà collettive di una parte di boschi e pascoli dell’area dolomitica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cortina, la battaglia ai piedi delle Cinque Torri: le Regole d’Ampezzo contro i gestori delle piste e la nuova seggiovia

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