Cinque società fallite e 18 milioni spariti | sequestrate le quote di una famiglia di costruttori baresi

Nella mattinata del 12 maggio 2026, le forze di polizia hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal giudice di Bari. L'operazione riguarda le quote di una società, il cui capitale ammonta a più di 7,3 milioni di euro, e coinvolge una famiglia di costruttori di Bari. Sono state anche accertate cinque società fallite e circa 18 milioni di euro scomparsi.

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