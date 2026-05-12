Cinque società fallite e 18 milioni spariti | sequestrate le quote di una famiglia di costruttori baresi
Nella mattinata del 12 maggio 2026, le forze di polizia hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal giudice di Bari. L'operazione riguarda le quote di una società, il cui capitale ammonta a più di 7,3 milioni di euro, e coinvolge una famiglia di costruttori di Bari. Sono state anche accertate cinque società fallite e circa 18 milioni di euro scomparsi.
Nella mattinata di oggi, 12 maggio 2026, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione al sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Bari: nel mirino le quote del capitale di una società, dal valore nominale di oltre 7,3 milioni di euro, riconducibile a una nota.🔗 Leggi su Baritoday.it
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