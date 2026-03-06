Frodi per quasi due milioni a Stato e Unione Europea | sequestrate quote societarie a un indagato residente a Clusone

Un uomo residente a Clusone è stato coinvolto in un procedimento legale riguardante frodi per quasi due milioni di euro. Le autorità hanno sequestrato quote societarie nell'ambito di un'operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Biella, che ha collaborato con altri reparti per sequestri e accertamenti. L’indagato è al centro delle indagini sulla presunta truffa ai danni dello Stato e dell’Unione Europea.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Biella, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Toscana, della Basilicata e della Calabria, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, fino alla concorrenza di oltre 1,9 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Biella, su richiesta della Procura Europea – Ufficio di Torino, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo e fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea e dello Stato e false comunicazioni sociali.