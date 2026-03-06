La Guardia di Finanza di Biella ha sequestrato quote societarie a un uomo di Clusone coinvolto in un procedimento legato a frodi per circa due milioni di euro. L’intervento ha interessato 12 persone, accusate di aver costituito un’associazione per delinquere e di aver commesso truffe aggravate ai danni dello Stato e dell’Unione Europea. Il provvedimento si inserisce in un’indagine sulle frodi finanziarie.

L’INDAGINE. La Guardia di Finanza di Biella ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea e dello Stato. Su richiesta della Procura europea (Eppo) a Torino, la Guardia di finanza di Biella ha sequestrato beni per un valore di 1,98 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una presunta frode che coinvolge fondi del Pnrr destinati all’Italia. L’indagine, denominata «Nuovi Orizzonti», riguarda un presunto gruppo criminale organizzato che avrebbe frodato i bilanci pubblici ottenendo fondi e chiedendo crediti fiscali per lavori di efficientamento energetico inesistenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Frodi per quasi due milioni a Stato e Unione europea: sequestrate quote societarie a un indagato di Clusone

Frodi per quasi due milioni a Stato e Unione Europea: sequestrate quote societarie a un indagato residente a ClusoneIl Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Biella, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo del Piemonte, della Lombardia, del Veneto,...

Frodi per quasi 2 milioni di euro: sequestrati conti correnti, appartamenti e auto di lussoImportante operazione su scala nazionale da parte delle Fiamme Gialle che ha coinvolto anche la Brianza.

Una raccolta di contenuti su Frodi per quasi due milioni a Stato e....

Temi più discussi: Truffe online, quali sono e come scoprirle: Le più diffuse, come riconoscerle e i consigli per difendersi; ATTENZIONE ALLE FALSE PROPOSTE DI INVESTIMENTI ONLINE; Nuova truffa sul superbonus edilizio scoperta dalla Finanza, crediti d'imposta indebiti per quasi due milioni di euro; Frodi alla Ue, anche nel 2025 l’Italia è prima: ma è merito anche delle indagini.

Frodi per quasi due milioni a Stato e Unione europea: sequestrate quote societarie a un indagato di ClusoneLa Guardia di Finanza di Biella ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 12 persone ... ecodibergamo.it

Frodi per quasi due milioni a Stato e Unione Europea: sequestrate quote societarie a un indagato residente a ClusoneLa Guardia di Finanza di Biella ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, truffa ag ... bergamonews.it

Telemia. . Frodi su fondi Ue e Pnrr, sequestro da 1,9 milioni 12 indagati nell’operazione “Nuovi orizzonti” della Guardia di finanza - facebook.com facebook

#GdiF #Biella: Scoperto sodalizio criminale dedito alla realizzazione di frodi ai danni del bilancio nazionale e dell’Unione Europea per quasi 2 milioni di euro, di cui 125.000 euro su fondi Pnrr. Eseguito un provvedimento di sequestro per oltre 1,9 milioni di eur x.com