Viterbo celebra i suoi atleti speciali | FOTO

Viterbo ha recentemente reso omaggio ai propri atleti con disabilità, partecipando ai 37esimi Giochi nazionali invernali che si sono svolti a Ovindoli, in provincia de L'Aquila, dal 2 al 6 marzo. Gli atleti della Asd Sorrisi, che nuotano con Eta Beta Odv, sono stati protagonisti di questa manifestazione, portando a termine le loro competizioni con impegno e determinazione. La città ha celebrato il loro spirito di squadra e le loro capacità sportive.

Viterbo celebra i suoi campioni speciali: gli atleti della Asd Sorrisi che nuotano Eta Beta Odv, protagonisti ai 37esimi Giochi nazionali invernali che si sono disputati a Ovindoli (L'Aquila) dal 2 al 6 marzo. Sci alpino e corsa con le racchette da neve, le discipline.I viterbesi sono tornati a.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Macché speciali. Alla Tela atleti in foto oltre i pregiudiziInaugurata ieri all’osteria sociale La Tela, visitabile fino al 30 aprile, la mostra fotografica “Non siamo speciali“ di Elisabetta Merlo. Visite guidate speciali nella Viterbo sotterranea per la giornata internazionale della donnaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In...