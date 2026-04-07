Catania celebra i suoi talenti i migliori urban artist insieme nella mostra collettiva Streets of Catania

A Catania si apre una mostra collettiva dedicata ai talenti dell’urban art, intitolata “Streets of Catania”. L’evento si terrà martedì 14 aprile alle 17.30 nel Palazzo della Cultura e vedrà la partecipazione del curatore della mostra, che è anche presidente di un festival dedicato alle arti emergenti, e del suo co-curatore. La mostra mette insieme diversi artisti locali che operano nel campo dell’arte urbana.

Martedì 14 aprile, alle ore 17.30, presso il Palazzo della Cultura di Catania, sarà inaugurata la mostra “Streets of Catania”; interverranno Giuseppe Stagnitta, curatore della mostra e Presidente di Emergence Festival, e Marco Kayone Mantovani, co-curatore. Arricchendo la mostra attualmente in essere presso il Palazzo della Cultura, "New York anni Ottanta. Il movimento culturale che ha rivoluzionato l’Arte, la Musica e la Moda dell’intero pianeta", dedicata alla straordinaria rivoluzione culturale newyorkese, “Streets of Catania” punta a integrare il primo evento e a rivelare la continuità e la capacità della Pop Art e del Graffiti Writing di essere fonte di ispirazione per l'attuale scena urban catanese; un'occasione unica per conoscere passato e futuro di queste culture artistiche, attraverso una sola esposizione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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