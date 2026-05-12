Cinema francese | 600 professionisti contro il rischio di controllo fascista

Circa 600 professionisti del cinema francese si sono uniti per esprimere preoccupazione riguardo a un possibile controllo eccessivo da parte di un singolo industriale sulla filiera cinematografica nel paese. La protesta si concentra sulle modalità di influenza di questa figura, ritenute rischiose per l’indipendenza del settore. Tra i registi coinvolti, alcuni si sono fatti portavoce di questa opposizione, chiedendo maggiore tutela e trasparenza nel sistema.

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? Punti chiave Come può un unico industriale controllare l'intera filiera cinematografica francese?. Chi sono i registi che guidano la protesta contro Bolloré?. Perché il controllo delle sale cinematografiche minaccia la libertà artistica?. Cosa accadrà al cinema d'autore con i tagli del Rassemblement National?.? In Breve Juliette Binoche e Raymond Depardon firmano la lettera aperta su Libération.. Bolloré controlla Canal+ e StudioCanal con possibili acquisizioni in UGC.. Rassemblement National propone tagli al CNC e privatizzazione di France Télévisions.. Procura di Parigi indaga CNews per commenti razzisti verso il sindaco Bagayoko.. Oltre 600 professionisti del cinema francese hanno firmato una lettera aperta pubblicata su Libération per denunciare il rischio di un controllo fascista sull’immaginario collettivo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema francese: 600 professionisti contro il rischio di controllo fascista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cinema di montagna: nasce il bando per 7 giovani professionisti? Cosa scoprirai Chi sono i sette professionisti selezionati per il Mountain Film Lab? Come cambierà la narrazione delle vette grazie a questo bando?... Napoli, ricorso al TAR contro il Comune: “A rischio trasparenza e controllo democratico nelle Municipalità”Tempo di lettura: 2 minutiI Presidenti delle Commissioni Trasparenza delle Municipalità I, V e VI Francesco de Giovanni, Stefano Marzatico ed... Argomenti più discussi: Sulla Croisette fra gli immaginari e il mondo; I poster dei Kneecap sono stati censurati nei trasporti londinesi?; I miei corti senza profession­isti. Cannes, minaccia alla cultura: 600 professionisti del cinema francese contro Vincent BolloréAlla vigilia del Festival di Cannes 2026, 600 professionisti del cinema francese, tra cui Adèle Haenel e Juliette Binoche, accusano Vincent Bolloré di concentrare il potere mediatico in Francia attrav ... it.euronews.com