I presidenti delle Commissioni Trasparenza di diverse Municipalità hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune, denunciando che le recenti modifiche alle norme sulla trasparenza potrebbero compromettere il controllo democratico e la verifica delle attività municipali. La questione riguarda le modalità di accesso alle informazioni e la partecipazione dei cittadini, con le parti coinvolte che chiedono un intervento giudiziario per chiarire la legittimità delle nuove disposizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti I Presidenti delle Commissioni Trasparenza delle Municipalità I, V e VI Francesco de Giovanni, Stefano Marzatico ed Emanuele Papa, hanno annunciato ricorso al TAR contro i provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale che, di fatto, stanno comprimendo le prerogative delle Commissioni di controllo e garanzia. “Siamo di fronte a un fatto gravissimo: un vero e proprio tentativo di svuotare le funzioni della Commissione Trasparenza, organo fondamentale per assicurare equilibrio tra i poteri e tutela delle minoranze. Attraverso interpretazioni arbitrarie e atti amministrativi impropri, si sta imponendo un modello in cui chi deve essere controllato decide quando e come può essere esercitato il controllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, ricorso al TAR contro il Comune: “A rischio trasparenza e controllo democratico nelle Municipalità”

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