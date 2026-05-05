È stato bandito un concorso per sette giovani professionisti del cinema di montagna, con l’obiettivo di promuovere nuovi approcci alla narrazione delle vette. I selezionati parteciperanno a un percorso formativo dedicato, che mira a sviluppare progetti audiovisivi legati alle montagne. L’iniziativa coinvolge diverse figure professionali e si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del cinema ambientato in ambienti montani.

? Cosa scoprirai Chi sono i sette professionisti selezionati per il Mountain Film Lab?. Come cambierà la narrazione delle vette grazie a questo bando?. Perché la collaborazione tra Valle d'Aosta e Abruzzo è strategica?. Quali competenze tecniche specifiche acquisiranno i giovani vincitori?.? In Breve Call aperta dal 20 aprile al 30 maggio per selezionare sette professionisti under 35.. Collaborazione tra Film Commission Valle d'Aosta e Abruzzo con la scuola Ifa di Pescara.. Partecipazione di Piercesare Stagni, Cristiano Di Felice, Vanessa Patanè e Luisa Montrosset.. I vincitori realizzeranno un cortometraggio ambientato nei territori dell'Abruzzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema di montagna: nasce il bando per 7 giovani professionisti

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