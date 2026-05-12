cinema e manifesti bertasi conquista roma

’Cinema e manifesti’, il documentario di Fabio Bertasi ottiene il sostegno del Ministero della Cultura. Il giovane regista della Blow-up Academy firma un’opera nata dal percorso di alta formazione promosso da Ferrara La Città del Cinema e Cinecittà Luce. ’Cinema e manifesti’, titolo provvisorio del documentario diretto da Fabio Bertasi e supervisionato da Luca Siano, racconterà il percorso formativo di ’Comunicazione di un’opera cinematografica attraverso l’Arte del Manifesto’ e il mondo del manifesto cinematografico. Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, che ha destinato al documentario trentamila euro. L’opera nasce...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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