A Roma è iniziato il festival dedicato al cinema iberoamericano, che si tiene presso il cinema Barberini. Durante l’evento saranno proiettate diverse opere di registi latinoamericani, alcune delle quali premiate al festival di San Sebastián. Il pubblico potrà scoprire storie inedite provenienti da vari paesi dell’America Latina, con una selezione di film che mette in evidenza le diverse prospettive e linguaggi cinematografici della regione.

? Cosa scoprirai Quali storie inedite porteranno il cinema latinoamericano al Barberini?. Chi sono i registi che presenteranno le opere premiate a San Sebastián?. Come si collegano i grandi classici spagnoli alle nuove produzioni?. Dove toccherà il festival dopo la tappa romana?.? In Breve Programma include tappe a Genova, Napoli, Capalbio, Messina, Brescia, Bergamo, Padova, Cagliari, Campobasso e Bolzano.. Sezione Clásicos celebra 25 anni di Lucía y el sexo con Julio Medem.. Cinema Troisi proietta ¿Quién puede matar a un niño? per il 50° anniversario.. Sostegno istituzionale garantito da Ambasciate, Instituto Cervantes, IILA e Acción Cultural Española.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il cinema iberoamericano conquista il Barberini: parte il festival

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