Scream 7 conquista Roma | evento con Ghostface all’Acquario Romano – al cinema il 25 febbraio!

Scream 7 ha attirato l’attenzione a Roma grazie a un evento con Ghostface all’Acquario Romano, organizzato per creare un’atmosfera inquietante tra i visitatori. La scelta di questa location storica ha reso l’evento ancora più coinvolgente, con scenografie che riproducono le scene più terribili del film. La presenza di attori e effetti speciali ha aumentato il senso di suspense, preparando il pubblico all’attesa dell’uscita nelle sale il 25 febbraio 2026.

In attesa dell’uscita nelle sale il 25 febbraio 2026, Scream 7 (distribuito da Eagle Pictures Italia e Paramount Pictures Italia) ha invaso Roma con un evento immersivo ad alto tasso di suspense. Per una notte, infatti, l’ Acquario Romano si è trasformato in un set a cielo aperto, diventando teatro di un’esperienza che ha trascinato ospiti e creator nel cuore pulsante dell’universo di Scream. L’iniziativa è stata ideata e realizzata da QMI, agenzia di entertainment marketing, che ha reinterpretato uno dei luoghi più iconici della Capitale in chiave thriller contemporaneo. Protagonista assoluto della serata, il maestoso video mapping architetturale sulla facciata dell’ Acquario Romano: la leggendaria maschera di Ghostface ha preso vita attraverso spettacolari proiezioni e animazioni 3D, avvolgendo la piazza in un racconto visivo immersivo e ad alto impatto emotivo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

