Cinema Al Garibaldi il film girato a Carrara

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera alle 21, il Cinema Al Garibaldi presenta il film internazionale “Lo sconosciuto del grande arco”, girato anche a Carrara. Si tratta di un film pluripremiato che ha coinvolto diverse location, tra cui questa città. La proiezione è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per vedere un’opera cinematografica realizzata in parte nel territorio locale.

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’Lo sconosciuto del grande arco’, il pluripremiato film internazionale, che è stato girato anche a Carrara, arriva al Cinema Garibaldi giovedì, alle 21. Lo annuncia Cna Cinema e Audiovisivo. Si tratta di un evento di grande rilievo. Diretto dal regista francese Stéphane Demoustier e reduce da una scia di successi nei principali festival europei, ’Lo sconosciuto del grande arco’ (il cui titolo originale è ’L’Inconnu de la Grande Arche’) vede come protagonista Claes Bang, affiancato da un cast d’eccezione che comprende Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan e Swann Arlaud. Presentato a Cannes 2025 nella selezione ’Un Certain Regard’, il film ha ottenuto pregevoli riconoscimenti, tra cui la ’Foglia d’Oro’ come miglior film France Odeon 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it

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