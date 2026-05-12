Cinema Al Garibaldi il film girato a Carrara

Giovedì sera alle 21, il Cinema Al Garibaldi presenta il film internazionale “Lo sconosciuto del grande arco”, girato anche a Carrara. Si tratta di un film pluripremiato che ha coinvolto diverse location, tra cui questa città. La proiezione è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per vedere un’opera cinematografica realizzata in parte nel territorio locale.

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