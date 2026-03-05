Il bene comune il nuovo film di Rocco Papaleo | dal 12 marzo al cinema girato tra Basilicata e Calabria

Dal 12 marzo nelle sale cinematografiche arriva “Il bene comune”, il nuovo film diretto da Rocco Papaleo e distribuito da PiperFilm. La pellicola è stata girata tra Basilicata e Calabria, nel Parco Nazionale del Pollino, e vede nel cast Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo. La storia si concentra su temi di rinascita e solidarietà.

Una storia di rinascita e solidarietà ambientata nel Parco Nazionale del Pollino con Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo nel cast Dal 12 marzo arriva nelle sale cinematografiche "Il bene comune", il nuovo film diretto da Rocco Papaleo e distribuito da PiperFilm.