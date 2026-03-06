il film girato a potenza picena in anteprima al multiplex

Anteprima regionale a Macerata per "Strike – Figli di un’era sbagliata". Il film sarà proiettato domani alle 20 al cinema Multiplex 2000 di Piediripa. Girato nell’estate 2024 a Potenza Picena, è l’opera prima di Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, scritta con Gianni Corsi e prodotta da Paco Cinematografica e Neo Art Producciones con il sostegno di Regione Marche e Marche Film Commission. Il film, che ha commosso il Torino Film Festival, vanta un cast che comprende Matilde Gioli, Massimo Ceccherini, Caterina Guzzanti, Massimiliano Bruno e Pilar Fogliati. Musiche originali di Davide "Dade" Pavanello. "Strike dimostra che il cinema può raccontare relazioni umane con verità e profondità, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CINEMA - Sabato 7 marzo al cinema Multiplex 2000 con i tre registi del film girato in una scuola di Potenza Picena. Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission

