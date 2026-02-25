Brasile gravi inondazioni nel sud-est del Paese | almeno 25 morti

Da lunedì il sud-est del Brasile è colpito da piogge torrenziali che hanno causato gravi inondazioni. Al momento si contano almeno 25 vittime e decine di dispersi. Sono quasi 500 le persone evacuate dopo che le autorità hanno avvertito i residenti di stare lontani dalle zone a rischio di smottamenti. Sui social, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che le forze di sicurezza stanno lavorando per soccorrere e fornire assistenza immediata alle persone colpite dalle piogge. Secondo l’istituto meteorologico brasiliano, le piogge continueranno ancora. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

