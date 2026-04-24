Alle 9 di stamattina è iniziata la 15esima edizione del Rally dell’Umbria, un evento che vede la partecipazione di circa 250 centauri provenienti da diverse regioni. La manifestazione, dedicata al mototurismo e alla promozione del territorio, prenderà il via dalla piazza principale del centro storico del capoluogo, che ospiterà anche le prime attività della manifestazione. La corsa si svolge lungo percorsi che attraversano diverse zone dell’Umbria.

Prende il via oggi alle 9 la 15esima edizione del Rally dell’Umbria, che nel segno della tradizione segna come rampa di lancio della manifestazione piazza IV Novembre nel cuore del capoluogo. E’ da qui che 250 “ mototuristi ”, arrivati da ogni angolo d’Europa (ma anche da Sudafrica, Stati Uniti e India) inizieranno un tour lungo 750 chilometri, fino a domenica sera. L’obiettivo dichiarato, a partire dal Moto Club Umbria che organizza da sempre l’evento e ha stabilito il suo quartier generale alla Loggia dei Lanari, individuando nei Giardini Carducci la sede del parco-moto in cui il pubblico potrà ammirare decine di mezzi di marche e cilindrate diverse, è quello di conoscere il territorio nei suoi aspetti più peculiari, all’insegna di un turismo educato e rispettoso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rally dell’Umbria In arrivo 250 centauri. Mototurismo e promozione del territorio

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